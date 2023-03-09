Москва, 9 марта, 2023, 16:52 — ИА Регнум. При создании Польшей военно-полевого учебного центра в Волынской области Украины Варшава будет втянута в конфликт. Как ранее подчеркивали российские власти, любые военные цели на Украине являются законной целью Вооруженных сил РФ. Об этом заявила 9 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

По словам дипломата, информация о том, что на Западе Украины польская компания «Любава» намерена построить военно-полевой учебный центр на 600 украинских военных, ранее появилась в ряде СМИ. При этом она никого не взволновала в Киеве, отметила Захарова.

«То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит», — заявила представитель МИД РФ.

Она уточнила, что речь идет о так называемом Польском добровольческом легионе. Варшава планирует на территории Украины развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки. Таким образом происходит «ползучее освоение» территории Украины, заметила дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Польша приступит к созданию хаба по обслуживанию предоставленных Украине танков Leopard. Об этом 9 марта сообщил глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.