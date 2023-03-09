Москва, 9 марта, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В ответ на теракты в Брянской области Вооруженные силы России совершили массированную атаку ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам на территории Украины. Кадры работы ВС РФ 9 марта опубликовало Минобороны.

Цитата из видео В зоне СВО

Видеозапись показывает запуск минимум четырёх ракет с надводного корабля. В результате атаки поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

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На вооружение ВМФ России российские крылатые ракеты поступили в 2012 году. Впервые российские крылатые ракеты «Калибр» стали применяться в ходе военной операции Вооруженных сил РФ в Сирии. По различным данным, дальность стрельбы этими ракетами составляет до 375 км по морским целям и до 2,6 тыс. км по наземным; максимальная масса боевой части достигает 500 кг.

Как отметили в Минобороны, сегодняшние удары по военным и инфраструктурным объектам Украины стали ответом на террористические нападения в Брянской области. В результате высокоточного удара сорваны, в частности, переброска резервов ВСУ и западные поставки оружия и военной техники по железной дороге.