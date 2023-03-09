НОК Латвии лишил финансирования спортсменов из-за их участия в турнирах с россиянами

Рига, , 16:46 — REGNUM Национальный олимпийский комитет Латвии в четверг, 9 марта, поддержал решение министерства образования и науки лишить финансирования всех спортсменов, принимавших участие в международных турнирах со спортсменами из России и Белоруссии.

Теннисистка Елена Остапенко © Алексей Филиппов/РИА Новости

«В соответствии с соглашением НОК Латвии с министерством образования и науки, организация приняла решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Кристаса Нейланда, теннисистки Елены Остапенко…», приводит слова генерального секретаря НОК Латвии Карлиса Лейниекса портал NRA.

Названные велосипедисты и теннисистка в недавнем времени принимали участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Белоруссии.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк в интервью порталу «Большой теннис Украины» объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачевой после финального матча турнира, проходившего в Остине.