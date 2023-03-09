В МЧС заявили, что сообщения о воздушной тревоге в Москве прозвучали из-за хакерской атаки

Москва, , 16:41 — REGNUM Из-за взломов серверов прозвучали 9 марта в эфире радиостанций и телеканалов в столице России ложные сообщения об объявлении воздушной тревоги. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу Москве.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прозвучавшие сообщения являются ложными и несоответствующими действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в ряде российских регионов также прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, что также позднее было объявлено хакерской атакой.