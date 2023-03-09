Москва, 9 марта, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Из-за взломов серверов прозвучали 9 марта в эфире радиостанций и телеканалов в столице России ложные сообщения об объявлении воздушной тревоги. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прозвучавшие сообщения являются ложными и несоответствующими действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в ряде российских регионов также прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, что также позднее было объявлено хакерской атакой.