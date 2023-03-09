Брюссель, , 16:34 — REGNUM Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Евросоюз не вернется к дешёвому газу в будущем, а цены на энергетику будут расти. Об этом Бирол сообщил 9 марта, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом», — сказал он.

Как подчеркнул Бирол, «цены на энергетику ЕС будут значительно выше, чем у экономических конкурентов». По его мнению, высокие цены сильно повлияют на промышленность Евросоюза. Она окажется в невыгодной экономической позиции. Ведь уже сейчас цены на энергоносители в Европе намного выше, чем в Америке и Китае.

Так, цена на газ в ЕС в семь раз больше, чем в США, а цены на электричество в три раза выше, чем в Китае, отметил глава МЭА. Исходя из этого, Бирол сделал вывод о необходимости изменения политики европейской промышленной индустрии.

Напомним, ранее Фатих Бирол признал, что Евросоюз избежал полномасштабного энергетического кризиса, но битву с Россией еще не выиграл.