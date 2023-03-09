Тегеран, , 16:36 — REGNUM Западу пришлось признать, что Иран разрабатывает свою ядерную программу, хотя ему этого очень не хотелось, заявил 9 марта глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами в интервью Tasnim.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Эслами, западные страны сделали всё, чтобы не дать Ирану получить свой собственный ядерный топливный цикл, но им пришлось смириться с тем, что он теперь есть у иранцев.

Он добавил, что враги-империалисты понимают: им остаётся только дипломатия, им пришлось принять Иран в качестве ядерной державы.

Напомним, у Эслами 3 марта состоялась встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, уведомившим Тегеран о намерении заключить с ним соглашение в рамках восстановления ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий).

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