Москва, 9 марта, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Правительство России расширит условия предоставления льготных ипотечных кредитов. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Правительство совершенствует правила предоставления льготных займов», — отметил глава российского правительства.

По сообщению телеграм-канала правительства России, ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке смогут оформить родители, воспитывающие детей-инвалидов. Оформить ипотеку родители смогут, в случае если, в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Социального фонда России, с начала 2023 года семьи с маленькими детьми получили сразу несколько мер поддержки: расширение возможностей по использованию маткапитала, новые условия программы «Семейная ипотека» и новое единое пособие для детей и беременных женщин.