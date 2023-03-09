В США отреагировали на пуск баллистической ракеты малой дальности с территории КНДР

Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Соединенные Штаты Америки не видят угрозы в пуске баллистической ракеты малой дальности Корейкой Народно-Демократической Республикой в направлении Желтого моря. Об этом в четверг, 9 марта, сообщило Индо-Тихоокеанское командование США.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы знаем о пуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами… По нашим оценкам, это происшествие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим и территории США или нашим союзникам», — говорится в заявлении.

При этом в командовании отметили, что пуск свидетельствует о дестабилизирующем воздействии незаконных программ КНДР по созданию оружия массового поражения.

Напомним, накануне корейское издание Yonhap сообщило, что с территории КНДР в четверг в 18:20 по местному времени состоялся запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Желтого моря.