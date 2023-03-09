Донецк, 9 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В ходе обмена с Киевом из украинского плена было возвращено 39 военных Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своём телеграм-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости Возвращение российских военнопленных с территории Украины

«39 защитников ДНР освобождены из украинского плена в рамках обмена между Российской Федерацией и государством Украина, состоявшегося 7 марта 2023 года», — написала она в своём сообщении.

Также Морозова уточнила, что эта группа освобождённых из плена военнослужащих ДНР стала самой большой за последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданам Украины призывного возраста, которые ранее были осуждены за уклонение от мобилизации, вероятно, не удастся избежать призыва в армию.