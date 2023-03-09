Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News похвастался, что может остановить конфликт на Украине и даже представил детали плана достижения мира, однако его слова впоследствии были вырезаны из эфира телеканала. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определённые районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами, но можно было бы заключить сделку», — сказал бывший глава Белого дома, однако эта часть заявлений Трампа в эфир не вышла.

Также политик вновь высказал мнение, что если бы он был президентом США, конфликта на Украине можно было бы избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал разрешить украинский конфликт, если будет избран главой государства в 2024 году. Приём сделать это в течение суток.

Бывший глава Белого дома не стал раскрывать, какие конкретно действия готов предпринимать для обеспечения достижения мира на Украине, из опасений потерять возможность впоследствии применить эти методы. Политик заверил, что противостояние между Киевом и Москвой никогда бы не вылилось в вооружённый конфликт, если бы он возглавлял США.

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