Орбан: Венгрия не верит в возможность скорого восстановления экономических связей России и ЕС

Будапешт, , 16:16 — REGNUM Венгерское правительство за то, чтобы Евросоюз восстановил экономические отношения с Россией, однако не верит, что это возможно в течение ближайшего времени. Об этом 9 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления на организованной торгово-промышленной палатой страны экономической конференции в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Attila Volgyi/Global Look Press

По словам главы венгерского правительства, в настоящее время в странах Европы идёт проходящая в нескольких измерениях скоординированная реструктуризация власти, первым шагом которой стало отделение европейской экономики от экономики РФ.

Также Орбан уточнил, что «было бы желательно восстановить экономические отношения с Россией», однако он не верит в такую возможность.

Кроме того, премьер-министр Венгрии указал, что такое изменение экономики Европы связано с тем, что, по сути, Украину уже рассматривают в качестве на вхождение в Евросоюз и НАТО, что ещё год назад могло бы оказаться «абсурдной идеей», однако «теперь это произошло».

При этом Орбан добавил, что в данный момент в Европе создаётся «новая зона безопасности», что, по его мнению, приведёт к экономическим последствиям. Он пояснил, что под этим процессом он имеет ввиду усиление американского военного присутствия в Польше на фоне конфликта на территории Украины.

«Возникает [новый] тип европейского центра, которого мы раньше не видели на политической карте», — отметил венгерский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии Хелен Рохтла заявила, что в стране намерены закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет.