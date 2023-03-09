Шебекино, Белгородская область, 9 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что при обстреле окраин города Шебекино со стороны ВСУ пострадавших нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме. Также посечен забор и выбиты стекла», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что оперативные службы на месте и приступают к разминированию.