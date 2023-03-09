Киев, 9 марта, 2023, 16:13 — ИА Регнум. На Украине после серии взрывов 9 марта прошло совещание силовиков. Его провел глава республики Владимир Зеленский. Речь шла о скорейшем восстановлении энергоснабжения и обеспечении защиты энергетической инфраструктуры. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Zuma\TASS Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, в совещании участвовали представители совета национальной безопасности и обороны, МВД, СБУ, «Укроборонпрома», Генштаба, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

«Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры <…> и обеспечить быстрое восстановление электроснабжения», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что по всей территории Украины сегодня, 9 марта, была объявлена воздушная тревога. Спикер ВС Украины Юрий Игнат заявил об атаке российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По его словам, украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной из них. В ряде областей произошли экстренные отключения электроэнергии.

В Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы РФ нанесли удар возмездия высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины за теракт украинских боевиков в Брянской области. Были поражены ключевые элементы военной украинской инфраструктуры, также нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и другим важным военным объектам.