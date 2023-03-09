Глава Пентагона и Нетаньяху договорились о противостоянии «иранской агрессии»

Тель-Авив, Израиль, , 16:15 — REGNUM Договорённости противостоять совместно «иранской агрессии» достигли на переговорах в Тель-Авиве американский министр обороны Ллойд Остин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщается 9 марта в официальном заявлении Пентагона.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном по итогам переговоров, сказано, что Остин и Нетаньяху обсудили «исходящие от Ирана в регионе угрозы». Переговорщики «договорились расширять сотрудничество по противодействию иранской агрессии».

Напомним, Остин, побывав в Иордании и Ираке, прилетел 9 марта в Израиль, где, не покидая аэропорта, провёл переговоры с главой израильского правительства. На Ближнем Востоке у него ещё намечена поездка в Египет.

Что касается Ирана, российская сторона выражает надежду на восстановление участия США в ядерной сделке с Ираном. Тегеран также был бы не против, но из США звучат другие месседжи.