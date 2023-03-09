Киев, , 16:09 — REGNUM Гражданам призывного возраста, которые ранее были осуждены за уклонение от мобилизации, вероятно, не удастся избежать призыва в армию. Это следует из ответа минобороны на запрос «Судебно-юридической газеты».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В документе указывается, что гражданин Украины может быть взят на военный учёт в случае наличия приговора суда за преступления небольшой тяжести, именно таким, в том числе, считается уклонение от призыва в Вооружённые силы Украины.

То есть призвать в армию могут «всех осуждённых за нетяжкие преступления». Исключением являются только ранее приговорённые к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Таких граждан на учёт ставить не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране ещё не завершён мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, действующего с 24 февраля 2022 года.

В конце февраля советник главы министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что в стране могут мобилизовать ещё больше людей.

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