Анкара, 9 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Первый в 2023 году случай заболевания ящуром зафиксировали в Турции, сообщает 9 марта РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Из-за вспышки ящура в стране на карантин поместили восемь предприятий. Правительство Турции приняло меры по недопущению распространения вируса. В целях профилактики заражения ящуром в стране проводится вакцинация населения.

Подробности уточняются.