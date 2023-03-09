В СБУ заявили о непричастности к предотвращенному теракту в Приднестровье
Киев, 9 марта 2023, 16:24 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает причастность к попытке совершить теракт в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Данное заявление 9 марта обнародовала пресс-служба украинского ведомства.
«Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьёз чушь», — говорится в публикации.
В СБУ назвали инцидент «провокацией», а также необоснованно обвинили в её организации Россию. В ведомстве заявили, что любые заявления о его причастности к теракту следует воспринимать как провокацию.
Напомним, о предотвращении теракта в Приднестровье стало известно 9 марта. В центре Тирасполя якобы планировалось взорвать автомобиль со взрывчаткой. Также в ПМР сообщили о раскрытом покушении на главу республики Вадима Красносельского. В приднестровских правоохранительных органах заявили, что к этому причастна СБУ.
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