Будапешт, 9 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что конфликта на Украине может привести к расширению Европейского союза путем присоединения к нему стран Западных Балкан.

Dimitrios Karvountzis/Global Look Press Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Европейский союз должен сейчас собраться с силами, потому что война [на Украине — ред.] ослабляет нас, мы можем сделать это путем расширения», — сказал Сийярто, выступая в Будапеште на Балканском форуме 9 марта.

Также глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что власти Венгрии поддерживают вступление балканских стран в Европейский союз.

Накануне Петер Сийярто призвал страны Европейского союза прекратить попытки догнать Соединенные Штаты Америки по объему военной помощи Украине, так как это приведет к негативным последствиям для экономики и военно-промышленного комплекса этих стран.