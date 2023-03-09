Тирасполь, , 15:57 — REGNUM В Приднестровье следователи задержали двух подозреваемых в подготовке теракта, сообщает 9 марта пресс-служба Следственного комитета республики.

Приднестровье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Задержаны двое подозреваемых, действовавших на территории Приднестровья», — говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что подозреваемые действовали по указанию представителей спецслужб Украины.

Сообщается также, что следственные органы располагают достаточной доказательной базой для предъявления подозреваемым обвинения в подготовке теракта в Приднестровье, шпионаже, госизмене, приготовлении к убийству двух и более лиц, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского заранее предупредили о готовящемся теракте. В Приднестровье 9 марта удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц республики, включая её лидера.

Читайте развитие сюжета: В СБУ заявили о непричастности к предотвращенному теракту в Приднестровье