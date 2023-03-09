Киев, 9 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. О повреждении магистральной электросети на Украине сообщает 9 марта глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет «Экономическая правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Объясняя проблемы с энергоснабжением в ряде украинских регионов, Кудрицкий рассказал о повреждениях тепловых электростанций и подстанций «Укрэнерго».

«Поэтому в отдельных областях есть ограничения электроснабжения», — сказал Кудрицкий.

По его словам, энергетической мощности хватает, чтобы подать электричество во все регионы, но «повреждена магистральная сеть, по которой её доставляют в тот или иной регион». Энергетики заняты решением этой проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 9 марта в ряде украинских регионов были обесточены населённые пункты и инфраструктурные объекты. Сообщалось о повреждении ряда ТЭС.

Затем Минобороны РФ сообщило о нанесении высокоточным оружием массированного удара по военной инфраструктуре ВСУ. Это был удар возмездия за теракт ВСУ в Брянской области.