Махачкала, 9 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ продолжают демонстрировать образцы мужества и отваги при исполнении боевых задач в зоне спецоперации. О подвиге одного из них — рядового Шамиля Магомедшапиева из Дагестана — рассказали в 9 марта в пресс-службе главы республики Сергея Меликова.

Константин Михальчевский/РИА Новости СВО

Боец спас в бою пятерых сослуживцев, вынеся раненых из-под шквального огня. Из подробностей совершенного подвига дагестанца известно, что группа морских пехотинцев выполняла задачу по освобождению одного из населённых пунктов от военнослужащих ВСУ.

Противник обрушился градом минометного массированного огня на морпехов, были ранены несколько человек.

«Под непрекращающимися обстрелами рядовой Шамиль Магомедшапиев вынес на себе из-под шквального огня пятерых раненых военнослужащих и эвакуировал их в полевой медицинский отряд. Благодаря мужеству и самоотверженности бойца, удалось спасти пять жизней», — сообщили в администрации главы Дагестана.

В Минобороны РФ уточнили, что в пути военный из Дагестана смог поддержать жизненно важные функции тяжело раненных товарищей, все пятеро были переданы медикам. Их жизни спасены.