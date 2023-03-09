Вена, 9 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Российская сторона в целом поддерживает инициативу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, касающуюся безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 9 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

РИА Новости Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре

Он напомнил, что инициатива предусматривает запрет на стрельбу с территории и по территории АЭС.

«Гендиректор МАГАТЭ Гросси предложил альтернативную концепцию создания зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем. Вопрос как всегда в деталях», ― указал дипломат.

В частности, по его словам, предметом для обсуждения являются географические параметры зоны безопасности ― территория только самой станции или ещё участок вокруг неё, а также ответственные за проведение мониторинга за соблюдением договорённости.

Дипломат добавил, что пока есть только «предварительные соображения».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта взять на себя обязательство по защите Запорожской атомной электростанции. Такое заявление было сделано на фоне полного прекращения украинской стороной электроснабжения ЗАЭС.

Ранее Организация Объединённых Наций заявила о готовности оказать содействие в процессе демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС для восстановления нормального режима работы объекта. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает жизненно важной целью обеспечение защиты и безопасности вокруг Запорожской АЭС.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что Киев заблокировал договорённость о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС.