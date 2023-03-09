При крушении парома возле побережья Габона два человека погибли — СМИ

Либревиль, , 15:45 — REGNUM В результате крушения парома в Атлантическом океане у берегов Габона два человека погибли и ещё 28 числятся пропавшими без вести. Об этом 9 марта сообщает местный новостной портал GABONACTU.

Шторм Цитата из к/ф

Уточняется, что паром шёл из столицы Габона — Либревиля — во второй по величине город страны Порт-Жантиль, и во время нахождения в отрытом океане в его трюм стала поступать вода.

Также указывается, что после этого капитаном парома было принято решение о возвращении в Либревиль, однако он затонул, не дойдя до порта. В зоне крушения идёт поисково-спасательная операция и также к месту крушения направлены военные катера и вертолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара на российском рыболовецком судне, которое находится на ремонте на верфи в Стамбуле, никто не пострадал.