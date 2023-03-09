Марьинка, ДНР, 9 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике на марьинском направлении продолжаются ожесточённые бои, Вооружённые силы Украины наращивают силы, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Марьинское направление: продолжаются ожесточенные бои. Противник продолжает перебрасывать резервы», — сказал врио главы ДНР.

Также Денис Пушилин подчеркнул важность проведения успешных боевых действий на первомайском направлении для нарушения работы логистических линий противника.

Напомним, ранее Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что освобождение села Дубово-Василевка в ДНР является важным моментом в специальной военной операции.