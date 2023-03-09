ВСУ продолжают наращивать силы на марьинском направлении — Пушилин
Марьинка, ДНР, 9 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике на марьинском направлении продолжаются ожесточённые бои, Вооружённые силы Украины наращивают силы, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Марьинское направление: продолжаются ожесточенные бои. Противник продолжает перебрасывать резервы», — сказал врио главы ДНР.
Также Денис Пушилин подчеркнул важность проведения успешных боевых действий на первомайском направлении для нарушения работы логистических линий противника.
Напомним, ранее Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что освобождение села Дубово-Василевка в ДНР является важным моментом в специальной военной операции.