Москва, 9 марта, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Сбербанку в 2022 году пришлось справляться с последствиями двух волн оттока IT-специалистов. Об этом 9 марта сообщил председатель правления компании Герман Греф на телефонной конференции.

Kremlin.ru Герман Греф

«Отток был так называемых мидлов или сеньоров, то есть людей, которые имеют более высокую квалификацию», — сказал Греф.

По его словам, в целом бегство специалистов было во многом компенсировано и теперь в компании уровень укомплектованности выше, чем был раньше. Он также сообщил, что наблюдается возвращение сотрудников и проблема нехватки квалифицированных кадров уже не стоит так остро.

Напомним, в декабре 2022 года глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что из страны бежали 100 тыс. IT-специалистов, что составляет около 10% сотрудников российских предприятий. При этом около 80% из них продолжили работать в прежних компаниях.