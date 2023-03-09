Эксперт: отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии не упростит получение статуса кандидата в ЕС

Москва, , 15:33 — REGNUM Вне зависимости от отзыва законопроекта об иноагентах, пока к власти в Грузии не вернется открыто прозападное «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, и пока Тбилиси имеет тесные экономические связи с Россией, говорить о перспективах статуса кандидата на членство в ЕС вряд ли приходится. Такое мнение, как пишет «Ведомости», выразил 9 марта руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее представительство ЕС в Грузии приветствовало отзыв законопроекта и призвало лидеров в Грузии возобновить проевропейские реформы в соответствии с 12 приоритетами Грузии для получения статуса кандидата.

Напомним, 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на членство в ЕС.