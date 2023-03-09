Москва, , 15:33 — REGNUM Турция перестала отправлять санкционные грузы в Россию. Ранее согласованный транзит внезапно остановлен. Об этом 9 марта со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ FM».

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что таможенная система блокирует оформление грузов нетурецкого происхождения. Как подчеркнули собеседники издания, такой шаг стал неожиданностью для рынка, участникам которого пришлось в срочном порядке искать альтернативные маршруты.

«Застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт», ― уточнили источники.

Как сообщил генеральный директор компании — логистического оператора «Оптималог» Георгий Властопуло, уведомления агентов об отмене ранее согласованных бронирований вылетов начали поступать 8 марта.

«Сказали, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию», ― указал он.

На сегодняшний день система оформления транзита и экспортных на Россию в Турции не работает, добавила коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин заявил, что в Россию с мая по декабрь 2022 года в рамках параллельного импорта было ввезено 2,4 млн тонн товаров на более чем $20 млрд. Чиновник уточнил, что в первую очередь импорт коснулся автомобилей, станков, оборудования, а также товаров лёгкой промышленности и технологических линий.