Москва, 9 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Бывший советский военный атташе при посольстве США Георгий Михайлов скончался на 100-м году жизни в своей московской квартире. Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщил источник.

(сс) shieldandsword Михайлов Георгий Александрович

Георгий Александрович скончался днем 4 марта, но известно о его смерти стало только сегодня. Прибывший на место наряд скорой помощи, который вызвал сын Михайлова, констатировал смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Георгий Александрович Михайлов родился 31 июля 1923 года. Был участником Великой Отечественной войны. Во время войны служил в разведке, после 1945 года — в войсках ПВО, где дослужился до должности начальника оперативного управления штаба ПВО Московского округа. С конца 1976-го по 1979 год был военным атташе при посольстве СССР в США. После возвращения на родину занял должность замначальника ГРУ Генштаба ВС СССР, где проработал до 1989 года.