Врио главы ДНР заявил, что процессы переходного периода идут в регионе «не без шероховатостей»

Донецк, , 15:31 — REGNUM «Не без шероховатостей» идут некоторые процессы переходного периода в Донецкой Народной Республике (ДНР), однако власти региона стараются выстраивать оптимальные модели взаимодействия с федеральным центром. Об этом 9 марта рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Не все процессы переходного периода проходят без шероховатостей. Но мы уже научились выстраивать наиболее удобные модели при взаимодействии с федеральными органами власти», — сказал он в ответ на вопрос о введении в республике с 1 апреля общероссийских стандартов.

Также Пушилин подчеркнул, что власти ДНР постараются пройти такие процессы максимально легко для жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Донецкой Народной Республике (ДНР) стартовало выдвижение кандидатов на праймериз партии «Единая Россия» (ЕР) перед выборами в народный совет региона.