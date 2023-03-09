Глава минобороны Турции Акар рассказал о переговорах по продлению «зерновой сделки»

Анкара, , 15:27 — REGNUM Над вопросом продления «зерновой сделки» работает Турция в рамках переговоров с другими участниками договорённости — Россией, ООН, Украиной, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар 9 марта, передаёт TRT.

Министр обороны Турции Хулуси Акар © Zuma\TASS

«Мы проводим переговоры с ООН, Украиной и РФ по вопросу продления зернового соглашения и надеемся на его пролонгацию», — заявил Акар.

Он сообщил, что Киев в рамках диалога с Анкарой «выразил позитивное отношению к повторному продлению соглашения». Что касается Москвы, то и она «проявляет позитивный подход в отношении инициативы».

Акар рассказал также, что более 23 млн 400 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции удалось вывести с Украины с момента запуска «зерновой сделки».

По его оценке, в европейские страны поступило 40% продовольствия, в Азию — 30%, в Турцию поступило 13%, а в Африке 12% продукции. Странам Юго-Восточной Азии досталось пять процентов.

Напомним, 18 марта срок действия «зерновой сделки» завершится. Анкара накануне заявляла, что добивается продления Черноморской зерновой инициативы.