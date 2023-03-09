Таллин, , 15:24 — REGNUM В Эстонии намерены закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет, сообщила 9 марта представитель департамента защиты прав потребителей и технического надзора страны Хелен Рохтла.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов», — сказала Рохтла.

Представитель департамента добавила, что санкции наложены на доступ к 80 сайтам. Однако, по её словам, некоторые каналы, по-прежнему, можно смотреть в интернете.

«По-прежнему есть российское спутниковое телевидение, через которое все эти каналы доступны. Это как борьба с ветряными мельницами», — подчеркнула Рохтла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее производитель шин Continental решил уйти с российского рынка, запретив любые поставки своей продукции в Россию.