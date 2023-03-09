Брянск, 9 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека и пострадали еще шесть человек. Следствие устанавливает виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Напомним, на трассе Р-120 Орёл — Брянск — Смоленск в Жуковском районе Брянской области около 10:20 9 марта столкнулись пассажирский автобус Huyndai и грузовик DAF. Известно, что автобус следовал в Санкт-Петербург, а большегруз — в обратном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка автобуса, а также водитель грузового автомобиля», — сказано в сообщении СКР по региону.

По предварительным данным, которые опубликовало в телеграм-канале региональное управление МВД, шесть человек госпитализированы. В ведомстве уточнили, что погибшие — 31-летний и 62-летний водители, а также пассажирка автобуса.

В МВД предварительно установлены обстоятельства происшествия. Водитель рейсового автобуса Huyndai якобы не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с грузовиком DAF, а после этого лоб в лоб столкнулся с еще одним автомобилем DAF.