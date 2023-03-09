Брюссель, 9 марта, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран — членов Европейского союза отметил, что заявленная сумма в 1 млрд евро на боеприпасы для ВСУ является недостаточной.

Boris Roessler/Global Look Press Министр обороны Украины Алексей Резников

«Нам нужен миллион снарядов, это будет стоить приблизительно €4 млрд. Нам нужно больше», — приводит слова Резникова агентство Bloomberg 9 марта.

Напомним, 8 марта глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге по итогам встречи глав оборонных ведомств заявил о готовности передать Киеву все запасы боеприпасов для артиллерии, находящиеся на европейских складах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил готовность военно-промышленных комплексов стран — членов альянса к увеличению объема производства боеприпасов, запрашиваемых Украиной.