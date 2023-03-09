Тирасполь, 9 марта, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Главу Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского заранее предупредили о грозящей ему опасности. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба приднестровского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Вадим Красносельский был своевременно осведомлён о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что вечером 9 марта на телеканалах республики выйдет фильм-расследование о неудавшемся покушении на Красносельского. После этого он выступит с заявлением по данному поводу.

Напомним, ранее в министерстве государственной безопасности ПМР сообщили, что правоохранители задержали причастных к подготовке покушения на Красносельского и те дают признательные показания. По предварительным данным, к преступлению причастна Служба безопасности Украины.