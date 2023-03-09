Еврокомиссар Симсон: ЕС интегрировал Украину в механизм совместных закупок газа

Брюссель, , 15:15 — REGNUM К механизму по совместным закупкам газа подключил Украину Европейский союз, что позволит Киеву получить 2 млрд кубометров топлива дополнительно. Об этом 9 марта заявила в ходе своего выступления перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европейского парламента в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон © JULIEN WARNAND/ЕРА/ТАСС

«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно 2 миллиарда кубических метров газа», — сказала она.

Кроме того, Симон рассказала, что также странам — участницами сообщества было передано Киеву 1600 электрогенераторов, 1400 трансформаторов и ведутся поставки украинской стороне солнечных батарей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Киев заблокировал договорённость о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС.