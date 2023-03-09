Брюссель, 9 марта, 2023, 15:15 — ИА Регнум. К механизму по совместным закупкам газа подключил Украину Европейский союз, что позволит Киеву получить 2 млрд кубометров топлива дополнительно. Об этом 9 марта заявила в ходе своего выступления перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европейского парламента в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

JULIEN WARNAND/ЕРА/ТАСС Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон

«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно 2 млрд кубических метров газа», — сказала она.

Кроме того, Симсон рассказала, что странами — участницами сообщества было передано Киеву 1,6 тыс. электрогенераторов, 1,4 тыс. трансформаторов и ведутся поставки украинской стороне солнечных батарей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Киев заблокировал договорённость о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС.