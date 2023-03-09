Москва, 9 марта, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала одной из тем обсуждения главы министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда с госсекретарём США Энтони Блинкеном во время их встречи на полях заседания глав МИД «Группы двадцати» в Нью-Дели в начале марта. Об этом саудовский министр заявил 9 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Дипломат подчеркнул, что во время диалога с партнёрами и друзьями саудовская сторона всегда обсуждает все вопросы, которые касаются мировой стабильности и безопасности, естественно, и на Украине.

«Я обсудил с госсекретарем [США] эту тему и другие», ― сказал Аль Сауд, добавив, что эта ситуация имеет большое значение и влияние на всю мировую обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит глав МИД стран G20 прошёл в Нью-Дели в начале марта. Его участники пришли к консенсусу по многим вопросам, несмотря на разногласия по Украине. По итогам встречи были приняты документы, подтверждающие достижение соглашения. Итоговый документ на встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.