Еврокомиссар призвала страны Евросоюза отказаться от российского СПГ
Брюссель, 9 марта 2023, 15:11 — REGNUM Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон призвала страны Европейского союза полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа.
«Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты», — заявила Симпсон в ходе выступления перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента 9 марта.
По словам еврокомиссара, отказ от перезаключения контрактов с российскими компаниями положительно скажется на сотрудничестве с «надежными партнерами».
Накануне автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла отметил, что при учете экономической ситуации Европу ожидает затяжной энергетический кризис, который продлится как минимум до 2024 года.