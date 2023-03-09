Брюссель, 9 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон призвала страны Европейского союза полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не заключать новые контракты», — заявила Симпсон в ходе выступления перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента 9 марта.

По словам еврокомиссара, отказ от перезаключения контрактов с российскими компаниями положительно скажется на сотрудничестве с «надежными партнерами».

Накануне автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла отметил, что при учете экономической ситуации Европу ожидает затяжной энергетический кризис, который продлится как минимум до 2024 года.