Еврокомиссар призвала страны Евросоюза отказаться от российского СПГ
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон призвала страны ЕС отказаться от закупки российского СПГ
Брюссель, 9 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон призвала страны Европейского союза полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа.
«Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не заключать новые контракты», — заявила Симпсон в ходе выступления перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента 9 марта.
По словам еврокомиссара, отказ от перезаключения контрактов с российскими компаниями положительно скажется на сотрудничестве с «надежными партнерами».
Накануне автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла отметил, что при учете экономической ситуации Европу ожидает затяжной энергетический кризис, который продлится как минимум до 2024 года.