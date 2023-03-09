Чита, 9 марта, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В пятиэтажном доме в Чите, в котором произошел взрыв бытового газа, завершены аварийно-спасательные работы. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Силами МЧС и поисково-спасательной службы спасены 12 человек, в том числе трое детей», — сообщили в МЧС России.

Уточняется, что общий объем обрушений составляет 1,2 тыс. кубометров. Из пятиэтажного дома удалось эвакуировать 117 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Забайкалья Алексей Сергейкин опубликовал в социальной сети кадры, на которых запечатлён момент взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите.