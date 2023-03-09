Самолёт главы Пентагона приземлился в аэропорту Тель-Авива

Тель-Авив, Израиль, , 15:08 — REGNUM В аэропорту Тель-Авива сел самолёт, на котором прибыл американский министр обороны Ллойд Остин. Об этом глава Пентагона отчитался 9 марта в своём Twitter.

Ллойд Остин © IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

«Только что приземлился в Тель-Авиве», — пишет Остин.

Он добавил, что Вашингтон намерен укреплять стабильность на Ближнем Востоке, так что тесное сотрудничество с Израилем продолжается. Также, по его словам, США заинтересованы во взаимодействии с Израилем в военной сфере — для «противодействия общим угрозам».

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Остина провести все израильские встречи в аэропорту Тель-Авива, не въезжая в страну. Проблема в том, что в Израиле продолжаются протесты против непопулярной судебной реформы. Визит Остина проходит в рамках «ближневосточного турне».