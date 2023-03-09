Баку, 9 марта, 2023, 15:06 — ИА Регнум. МИД Азербайджана в целях предотвращения агрессивных действий со стороны Армении считает необходимым создать контрольно-пропускной пункт между Арменией и Карабахом на Лачинской дороге. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В целях предотвращения агрессивной политики и незаконных действий армянской стороны в отношении Азербайджана необходимо создать у въезда на Лачинскую дорогу пограничный контрольно-пропускной пункт», — заявил МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Азербайджан примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности.

Опасения Азербайджана не напрасны, в последние дни неоднократно нарушался режим прекращения огня. На это отреагировал МИД России, дипломаты настоятельно призвали стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации.

Однако 28 февраля Сергей Лавров заявил о том, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено, в связи с необходимостью свободы передвижения для гуманитарных грузов и гражданских лиц.