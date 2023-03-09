Санкт-Петербург, 9 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста» пройдёт 29–30 марта в Нью-Дели в рамках программы зарубежных мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ПМЭФ-2023 на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

Уточняется, что целью мероприятия станет обсуждение возможности создания альянсов в области высоких технологий в различных областях, таких как кибербезопасность, ИТ, промышленность и производство, умные города, здравоохранение, транспорт и логистика, а также поддержка компаний из РФ в переориентации на новые рынки.

«Формат сотрудничества Россия — Индия — один из локомотивов общерегиональных усилий по совершенствованию архитектуры межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Форум направлен на укрепление деловых связей между бизнес-кругами России и Индии, поддержку российского предпринимательства в выходе на индийский рынок и ознакомление индийских партнеров с конкретными экспортными предложениями», — приводит пресс-служба слова советника президента РФ Антона Кобякова.

Также указывается, что в форуме будут принимать участие представители госструктур и российских и индийских коммерческих и промышленных организаций. В ходе двухдневных дискуссий на мероприятии также планируется обсудить план действия для увеличения объемов двусторонней торговли и инвестиций.

Кроме того, уточняется, что организаторами мероприятия являются Фонд Росконгресс, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Российский экспортный центр, Ассоциация экспорта технологического суверенитета, Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения РУССОФТ и Глобальный совет по инновациям и промышленности.

Отметим, в нынешнем году ПМЭФ пройдёт в период с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.