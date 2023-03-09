Донецк, 9 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. О том, что ВСУ безуспешно пытались пойти в контратаку в районе Артёмовска и потерпели неудачу, рассказал 9 марта врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Dnr-online.ru Денис Пушилин

По словам руководителя ДНР, украинские боевики попытались «контратаковать на одном из участков» в Артёмовске, однако не достигли цели. «Наши подразделения там продвигаются», — отметил Пушилин.

Ранее Пушилин прокомментировал освобождение 9 марта села под Артёмовском, заявив, что российскими военными сделан важный шаг. В Артёмовске и на соседних территориях идёт планомерное освобождение от ВСУ.