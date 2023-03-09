Москва, , 14:54 — REGNUM Судебные приставы арестовали имущество главного редактора РБК Петра Канаева. Причиной стал невыплаченный штрафа за неуказание иноагента.

Петр Канаев © Антон Новодережкин/ТАСС

Под ограничительные меры попали квартира и дача с участком в Ступинском районе.

Сам Канаев подтвердил факт ареста имущества и назвал такое наказание несоразмерным.

«Сегодня утром я через Госуслуги получил письмо от приставов. Меня уведомили о запрете на совершение действий с недвижимостью из-за штрафа в 4000 рублей и пени по нему на 1000 рублей», ― пояснил в беседе с РИА Новости главред РБК.

По его словам, оспаривать решение не будет, а просто заплатит штраф после работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для журналистов за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Так, за распространение материалов иноагентов без соответствующей маркировки граждане могут быть оштрафованы на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностные лица — от 4 тыс. до 5 тыс. рулей, юридические лица — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.