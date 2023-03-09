Москва, 9 марта, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 9 марта Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По сообщению российского оборонного ведомства, истребители ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВСУ.

«В районе населенного пункта Новогродовка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ за сутки нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).