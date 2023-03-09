В Минобороны России сообщили о потерях ВСУ на шести направлениях в зоне спецоперации

Москва, , 14:48 — REGNUM За сутки вооружённые формирования Украины потеряли в общей сложности на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации свыше 360 человек личного состава. Об этом 8 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии были поражены живая сила и техника ВСУ около населённых пунктов Гряниковка, Першетравневое и Ольшана Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что на краснолиманском направлении артиллерией и активными действиями российской группировки войск «Центр» противник был поражён возле населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

«Потери противника на данном направлении составили: до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика», — указал официальный представитель Минобороны.

Помимо того, он добавил, что на донецком направлении артиллерия и войска «Южной» группировки войск уничтожили за сутки свыше 135 украинских военных, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу «Мста-Б» и одну гаубицу Д-1 в районах населённых пунктов Красное, Семеновка и Первомайское Донецкой Народной Республики

Также Конашенков отметил, что на южнодонецком и запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» поразила вражеские подразделения у населённых пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики, уничтожив за сутки до 65 киевских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

«На херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30», — добавил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженными силами Российской Федерации за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ.