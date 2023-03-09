ДНР, 9 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Освобождение от ВСУ села Дубово-Василевка (ДНР) — очень важный момент в спецоперации, заявил 9 марта врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, бои продолжаются на окраинах Дубово-Василевки, но «тем не менее это всё равно позволяет улучшать позиции, и ребята продвигаются».

Ранее ИА REGNUM сообщило об освобождении 9 марта в ходе СВО Дубово-Василевки от ВСУ. Село находится в Бахмутском районе, и его освобождение приближает освобождение Артёмовска.