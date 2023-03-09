Москва, , 14:43 — REGNUM Энергетический кризис в Европе продолжится ещё как минимум до 2024 года. Такой прогноз сделал автор Project Syndicate Эдоардо Кампанелла.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что пока Европа может вздохнуть с облегчением. Кампанелла пояснил, что сравнительно тёплая зима, хорошо продуманная стратегия диверсификации поставок и меры по сокращению потребления позволили европейским странам избежать «катастрофического энергетического кризиса», однако обольщаться на этот счёт не стоит.

Очевидный риск ухудшения ситуации, который ударит по промышленности региона — химической, металлургической и стекольной, существует, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что следующая зима скорее всего будет более холодной, и тогда европейские правительства будут вынуждены сократить потребление энергетики на 10% от уровня 2021 года. При такой ситуации общий объём потребления не будет превышать 450 млрд кубометров.

Автор публикации также отметил крайне важную роль российских поставок для европейской экономики.

«Поставки [России] будут оставаться важными для балансирования спроса и предложения на европейском рынке до тех пор, пока не будут построены новые мощности по регазификации или пока не будут введены в действие альтернативные источники энергии», ― указал Кампанелла.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что летом 2022 года из-за сокращения поставок российского газа счета за газ и электричество для потребителей в Европе выросли на 300%.

При это она подчеркнула, что за восемь месяцев поставки голубого топлива из России в ЕС упали на 80%, но руководству ЕС удалось «заменить российское голубое топливо большим количеством поставок от надёжных поставщиков». По словам фон дер Ляйен, ключевую роль в указанном процессе сыграли власти Канады.